Un tifoso de la Roma s'en prend à Nainggolan en tribunes

A Rome, on ne rigole pas du tout avec les écarts de conduite.Suspendu un match par son club pour sa soirée trop arrosée du Réveillon, diffusée en direct sur Instagram, Radja Nainggolan a donc assisté depuis les tribunes à la défaite de son équipe, ce samedi, face à l' Atalanta (1-2). Assis à côté de Francesco Totti , le Ninja avait l'air dépité pendant tout le match, dans son hoodie noir et blanc.Au coup de sifflet final, le Belge s'est levé pour quitter les gradins. C'est alors qu'un supporter, présent lui aussi en Tribune d'Honneur de l'Olimpico, est venu lui dire ce qu'il pensait. «» lui lance-t-il. Ce gentil monsieur n'a visiblement pas apprécié le fait que l'un des meilleurs joueurs de l'équipe (le meilleur?) rate un match très important à cause de quelques verres de trop.Nainggolan, d'habitude pas du genre à se laisser faire, a fait profil bas et n'a pas répondu.Pour mieux répondre sur le terrain après la trêve ?