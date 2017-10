Un tifo de train lors d'Olympiakos-PAOK

Olympiakos vs PAOK 22/10/2017 pic.twitter.com/HxGPrWmQzt — Meşale Dumanı (@mesaledumani) 23 octobre 2017

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comment oublier le train-train quotidien ?Lors de la réception du leader du PAOK dimanche soir (victoire 1-0 des locaux), les supporters de l'Olympiakos ont une nouvelle fois répondu présent, rendant le spectacle parfois plus intéressant en tribunes que sur le terrain. Craquage de fumis en pagaille, chants, les fans des Rouge et Blanc ont aussi usé d'inventivité. L'un des deux virages a ainsi déployé un tifo représentant un train, l'agrémentant de fumigènes noirs et gris. Un rendu visuel plutôt réussi.Une victoire qui permet, au passage, à l'Olympiakos de revenir à un point de son adversaire du soir.Un bel hommage à la SNCF.