Un terrain rétractable à Tottenham

etAlors que le club dessouhaite attirer une pincée d’argent supplémentaire et un soupçon de prestige en rab, White Hart Lane fait peau neuve avec l’acquisition d’une pelouse rétractable. Cela va permettre aux supporters desd’apprécier des matchs de football ainsi que des matchs de NFL, la ligue US de football américain.Cette petite révolution technologique est rendue possible grâce à un double niveau de gazon. Il y aura en fait une première pelouse synthétique utilisée pour des matchs de NFL, sur laquelle le terrain de football pourra s’enrouler ou se dérouler en trois grandes bandes de terrain. Le tout en moins de trente minutes, selon l'Des images datant de mardi montrent l’avancée des travaux du stade, dont la mise en fonction est prévue pour l’été prochain. De quoi pouvoir accueillir deux matchs de NFL par an à partir de la saison 2018-2019.De quoi permettre à Moussa Sissoko de rencontrer le sport qui lui correspondrait le plus ?