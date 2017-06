Intégration des playoffs de @DominosLigue2 dans le calendrier 2017/2018 pic.twitter.com/3fUeGj9Vnf — LFP (@LFPfr) 15 juin 2017

La LFP se la joue NBA.Après avoir remis en place le système des barrages d'accession, la LFP va encore plus loin en instaurant un système de play-offs en Ligue 2 pour déterminer l'adversaire du dix-huitième de Ligue 1. Avec ce nouveau système, le cinquième de deuxième division pourra potentiellement monter dans l'élite. Il devra cependant arriver au bout d'un véritable parcours du combattant. En effet, il devra d'abord aller battre le quatrième chez lui dans un match éliminatoire. Une fois ce tour passé, ce sera le troisième qui l'accueillera, encore en match éliminatoire. Enfin le gagnant de cette confrontation affrontera le dix-huitième de Ligue 1 en confrontation aller-retour.Forcément, le calendrier va devoir s'adapter. La saison de Ligue 2 se terminera une semaine plus tôt pour laisser la place à ses play-offs.Moukhtar Diakhaby et Cheick Diabaté aiment ça.