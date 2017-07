Un supporter tué par balles après le derby de Rio

AH

Le pays du football et de ses excès.Triste fin de soirée hier à Rio de Janeiro. Un samedi soir de derby entre Vasco de Gama et le Flamengo, match classé à haut risque par les autorités locales. Après la défaite des leurs (0-1), les supporters de Vasco ont d'abord jeté toutes sortes de projectiles sur la pelouse du stade São Januário, dont des bombes agricoles. Une attitude lamentable provoquant une réaction policière démesurée, avec jets de grenades assourdissantes et gaz lacrymogènes dans des tribunes encore garnies d'enfants. De quoi provoquer des mouvements de panique et exacerber les tensions.Les joueurs des deux équipes ont regagné les vestiaires tandis que les heurts continuaient hors du stade. Des témoins rapportent que des tirs de policiers pourraient être à l'origine du décès d'un jeune électricien de 27 ans, touché mortellement par une balle au thorax. D'autres blessés ont été recensés, dont au moins un par balle. Une soirée qui a tourné au drame et qui en rappelle une autre. En 2008, après un Flamengo-Botafogo, un supporter avait déjà trouvé la mort. Suite à ce drame, lesdevaient se dérouler sans supporter adverse. Une décision annulée en appel par la fédération brésilienne...Selon des chiffres du journalde São Paulo, 113 personnes ont trouvé la mort au Brésil lors d'affrontements en marge de match de foot entre janvier 2010 et avril 2016.