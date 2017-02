Un supporter tente de se faire hospitaliser pour regarder Crotone -Juve

0

AL

Un vrai supporter, ça ne recule devant rien.Mercredi soir, Crotone, promu cette année en Serie A, recevait la Juventus. Le match contre le leader avait attiré la foule : le stade était évidemment plein à craquer et plus aucun billet n'était disponible. Comment donc assister à la rencontre ? Facile, en se faire interner ! C'est ce qu'a voulu faire un supporter de la Juve mercredi. Le stade est en effet situé juste à côté d'un hôpital, qui le surplombe et possède du coup de nombreuses chambres avec vue sur le terrain. Le filou a donc voulu se faire hospitaliser pour profiter du match.Malheureusement pour lui, l'hôpital était préparé et avait annoncé qu'il n'accepterait aucune visite le jour du match, entre le coup d'envoi et le coup de sifflet final. Rapidement, l'homme a été expulsé de l'hôpital, diagnostiqué comme étant en parfaite santé.Le coup du thermomètre sur le radiateur pour simuler la fièvre, ça ne marche qu'avec maman.