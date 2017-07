Un supporter se jette à l'eau pour la signature de Guilbert

HL

Les fans du Stade Malherbe Caen espéraient tous un retour de Frédéric Guilbert, reparti à Bordeaux après un prêt en Normandie. Pour le convaincre, certains avaient promis de payer un grec au Manchois ou encore d'acheter un maillot rouge et bleu à son nom. Des déclarations d'amour un peu molles à coté de celle qu'un supporter nommé "Charlo" a effectuée.Le fan avait juré de sauter dans le port de Caen si le latéral signait. Et il a tenu sa promesse dès qu'il a appris que le joueur de 22 ans s'était définitivement engagé avec Caen, vendredi. Dimanche, malgré le ciel gris et le temps pluvieux, il s'est ainsi élancé torse nu dans l'eau glacée. Résultat : pas d'hydrocution mais quelques bleus et des marques rouges après un plat monumental.Du bleu et du rouge. Une façon d'arborer encore un peu plus fièrement les couleurs malherbistes.