Un supporter mexicain détruit sa télé après un penalty manqué

Este aficionado ¡Destruyó su TV! tras el penal fallado de Avilés Hurtado en la vuelta de la #FinalRegia pic.twitter.com/eQxq2IjQQc — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) 11 décembre 2017

Regarder une finale un marteau en main, ce n'est pas une bonne idée.Ce fan des Rayados de Monterrey en a fait l'amère expérience lors de la finale retour du championnat mexicain. Privée de titre depuis 2010, son équipe des Rayados de Monterrey poursuit sa traversée du désert après s'être inclinée à domicile face aux Tigres d' André-Pierre Gignac (1-2). Une défaite qui sacre les Tigres après le match nul de l'aller (1-1), et qui voit donc son rival lui voler une nouvelle fois la vedette.À sept minutes de la fin, les Rayados bénéficient pourtant d'un penalty qui peut leur redonner espoir de revenir à 2-2, et ainsi s'offrir une chance de renverser la tendance. Une occasion totalement loupée par Aviles Hurtado, qui a brisé les derniers espoirs de ce supporter... et sa télé avec.On se doute aussi que pas mal de supporters des Verts en ont fait de même après le match face à l'OM.