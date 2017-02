Un supporter meurt en marge d'un derby de Rio

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Loin du soleil et des plages de sable fin, le football sert plus que jamais de miroir à la face B de la réalité brésilienne.Ce dimanche, en marge du derby entre Botafogo et Flamengo, comptant pour la 5journée du championnat de Rio, un supporter de l'a été tué lors d'affrontements entre bandes rivales aux environs du stade olympique carioca, avant que la police ne puisse intervenir pour séparer les protagonistes. Diego Silva dos Santos, 28 ans, est mort à l'hôpital des suites de ses blessures.Dans un communiqué, Botafogo a présenté ses condoléances à la famille et aux amis de la victime : «Sur le terrain, c'est Flamengo qui s'est imposé 2-1. Anecdotique.