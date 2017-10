Un supporter marseillais en caleçon pour pouvoir entrer à la Meinau

1

Ce supporter de l'OM à côté de moi a donc été forcé à retirer son ensemble de l'OM et donc entrer torse nu et en caleçon au stade ! Honteux. pic.twitter.com/0Wu8bRYja7 — Mathieu Lauricella (@LauricellaMatt) 15 octobre 2017

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si l'OM a laissé des plumes à la Meinau (3-3), un de ses supporters a dû y laisser le bas.Arrivé aux portes du stade strasbourgeois dimanche soir, un Alsacien amoureux de l'équipe marseillaise prénommé Cyril s'est vu interdire l'entrée dans le temple du RCSA, car il portait un survêtement et un maillot des visiteurs du soir, et n'avait pas pu trouver de place en parcage. N'ayant pas prévu ce cas de figure, il a fait avec les moyens du bord. «, témoigne-t-il àEn plus du piteux match nul de ses protégés, notre homme a donc laissé un peu de sa dignité dans cette sombre soirée. D'autant que l'attitude des stadiers n'entrait pas dans le cadre d'un arrêté, mais d'une réaction d'urgence aux échauffourées d'avant-match. «Rentrer dans un stade en petite tenue, c'est pourtant le rêve de tout bon