Un supporter du Barça gravement blessé lors d'affrontements

Un samedi qui commence mal.Une vingtaine de supporters barcelonais, qui se trouvaient à une terrasse, attendant la rencontre entre Alavés et le Barça , ont été attaqués par un groupe de 50 personnes planquées sous des capuches. Le quotidien basqueexplique que ces hommes étaient armés de bâton et de barres métalliques et arrivaient du quartier la gare. Ils ont déclenché une bagarre avec les supporters catalans, faisant voler les chaises et les tables du bar.La bagarre a fait plusieurs blessés dont un grave. L'homme a reçu un coup violent à la tête et a été transféré à l'hôpital. La police n'a pour l'instant procédé à aucune arrestation.