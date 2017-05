Un supporter de Lens porte plainte contre Joseph-Monrose

152

Samedi dernier, Steven Joseph-Monrose a mis un bon coup à la tête des Lensois, au propre comme au figuré.Dylan Level, supporter de Lens , assistait à la rencontre contre Brest , à quelques mètres des fans bretons. Après avoir inscrit le but qui scellait la victoire des Brestois (0-2), Joseph-Monrose est venu communier avec les supporters finistériens, ce qui n'a pas plu à Dylan qui a vu cette célébration comme une provocation de la part d'un joueur formé à Lens : «, a expliqué Dylan Level àLe supporter des Sang et Or a alors reçu un coup au visage, qui a fait tomber ses lunettes et lui a valu une visite à l'hôpital : Dylan souffrait d'ecchymoses, d'un oedème à la pommette gauche et d'une dermabrasion de la paupière gauche. Résultat : incapacité temporaire de travail de deux jours pour le Nordiste. Après avoir porté plainte pour violence volontaire, son avocat envisage de saisir la LFP et la FFF pour que le joueur soit puni sportivement. «» , accuse Dylan.On n'en serait pas là si Nicolas Douchez avait réussi à empêcher le ballon de rentrer dans son but.