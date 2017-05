Un supporter de Benfica chambre Porto avec un drone

Drone Benfica

Chambrage high-tech.Un supporter (ou plusieurs) de Benfica a fait survoler un drone au-dessus du stade de Moreirense où Porto disputait son dernier match de la saison pour leur rappeler qui était le champion du Portugal Benfica a remporté son quatrième titre de suite le week-end dernier en écrasant le Victoria Guimaraes, 5-0, ruinant ainsi toutes les chances de Porto.À la 35minute du match entre Moreirense et les Dragons, le drone a survolé le stade avec un drapeau rouge sur lequel était inscrit le numéro 36, soit le nombre de championnats remportés par Benfica . Le drone s'est baladé dans le ciel pendant quelques minutes et a évidemment suscité des réactions furieuses de la part des fans de Porto.Le timing aurait pu être encore plus parfait : une minute après le départ de l'engin volant, lesont encaissé leur deuxième but de la rencontre, qu'ils perdront 3-1 au final.