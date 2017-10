Un supporter chilien parcourt 3000 km pour son équipe

2

Este triunfo es para ti ,gracias por confiar en nosotros y seguirnos hasta acá sin importar nada,dejaste todo por tu equipo @DPMChile !! pic.twitter.com/QmR26Ze3yg — Juan Pablo Abarzúa (@juampa_abarzua) 23 octobre 2017

AG

Amour sans limite.Lors du match de deuxième division chilienne entre le Coquimbo Unido et CD Puerto Montt (1-2), les supporters de l'équipe visiteuse étaient aux abonnés absents. Et pour cause, 1 500 km séparent les deux villes. De quoi décourager tous les fidèles de Puerto Montt... sauf un. Seul en tribunes, le fan a courageusement assisté à la victoire des siens, avant de recevoir l'hommage qu'il méritait de la part des joueurs.» a par exemple écrit l'un d'eux sur Twitter.