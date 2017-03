Un suporter passe un test de langue pour acheter des tickets

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le surréalisme à la belge a encore frappé.La fameuse réforme de la D2 nationale, dont la décence nous interdit de revenir dans les détails sous peine de vous flanquer une migraine carabinée juste avant le week-end, continue de créer son lot d'imbroglios quotidien.Les samedis 5 et 11 mars, l'Antwerp et Roulers, qui ont chacun remporté une tranche de la phase classique du championnat, s'affrontent dans une confrontation aller-retour qui déterminera qui sera le promu en Jupiler Pro League la saison prochaine. À Anvers, où se jouera le match aller, l'excitation est telle que le Bosuilstadion affiche déjà complet. Ce ne sont donc pas moins de treize mille supporters qui iront encourager le. Mais certains déçus cherchent désespérément à frauder pour trouver une place coûte que coûte... quitte à ce qu'elle soit dans le parcage adverse.Et c'est cet engouement qui a poussé le club anversois à redoubler de vigilance devant les demandes des supporters « visiteurs » , à commencer par un certain Stefaan Denewet. Bien que né dans la région d'Anvers, il a vécu dans la province voisine en Flandre occidentale jusqu'à ses vingt-cinq ans. «[en province d'Anvers], explique-t-il à la VRT.Proposition acceptée, Stefaan a donc dû traduire la phrase «» depuis le néerlandais standard vers le dialecte de Flandre occidental, ce qui donne très précisément : «Si vous souhaitez assister à ce grand moment de football, vous savez ce qu'il reste à faire.