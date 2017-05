Un Suisse pour remplacer Galtier ?

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est parti, la mode Favre est lancée.Après neuf années de bons et loyaux services à l'ASSE, Christophe Galtier a fait ses adieux ce dimanche face à Paris. Désormais, il s'agit pour les dirigeants stéphanois de trouver son remplaçant.Et selon, deux Suisses sont pressentis pour entraîner lesla saison prochaine. Il s'agit d' Urs Fischer et de Martin Schmidt. Le premier a remporté trois titres de champion de Suisse avec le FC Bâle. Le second, Schmidt, les Stéphanois l'ont croisé cette saison en Ligue Europa puisqu'il est le coach de Mayence, actuel treizième de Bundesliga.Fischer n'aura plus qu'a traverser les Alpes pour retrouver des vaches, mais ligériennes cette fois-ci.