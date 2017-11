Un Suárez ultra réaliste dévore Leganés

Faute d’être toujours étincelants cette saison en Liga, les Barcelonais sont ultra pragmatiques et ce sont les joueurs de Leganés qui en ont fait les frais ce samedi. Emmenés par un Nordin Amrabat fabuleux, dessans complexe ont tenu tête au leader avant de s’incliner.Bien en place, les hôtes de la rencontre se montrent bien plus dangereux que leurs invités. Intenable, Nordin Amrabat ouvre les hostilités, mais sa recherche de la lucarne opposée des cages de Ter Stegen se révèle infructueuse (20). Quelques minutes plus tard, le Marocain fait encore une fois le job côté gauche avant de décaler Gabriel , qui ne parvient pas plus à choper le cadre du portier catalan (26). Peu efficace offensivement, le Barça profite d’une faute de main d’Ivan Cuellar sur un centre-tir de Paco Alcacér. Rodant dans la surface de réparation comme à son habitude, Luis Suárez n’a plus qu’à reprendre la balle pour allumer le gardien adverse (28).Surpris mais pas abattus, les joueurs d’ Asier Garitano continuent sur leur lancée et se présentent aussi souvent que possible dans la surface barcelonaise. Une fois n’est pas coutume, Nordin Amrabat maltraite la défense rivale pour décaler Alexander Szymanowski qui ajuste Ter Stegen. Malheureusement pour l’Argentin, le gardien allemand est intraitable et réalise le plongeon parfait (35), avant de remettre ça après la pause devant Claudio Beauvue tout juste entré en jeu (52).Bis repetita à l’heure de jeu côté Blaugrana. Paco Alcacér frappe fort, Ivan Cuellar repousse la balle sur Luis Suárez qui, en renard des surfaces, trompe à nouveau le gardien espagnol (60). Injustement, les Madrilènes n’arrivent pas à renverser la situation malgré de nombreuses occasions et terminent même KO sur un but de Paulinho en toute fin de partie (90).Sans être flamboyant, le Barça reste invaincu en championnat.