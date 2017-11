Un sit-in des joueurs italiens pour protester contre la fédération

2

AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Peut-être l'une des images du week-end prochain.Après le fiasco de lalors des qualifications pour le mondial russe , les joueurs italiens veulent couper des têtes. Et particulièrement celle de Carlo Tavecchio , le président de la Fédération italienne (FIGC) qui est toujours en poste malgré les critiques. Afin de protester contre la Fédé, certains joueurs de Serie A et B ont prévu de faire un sit-in d'une minute lors des matchs qui auront lieu le week-end prochain, dans le cas où Tavecchio serait toujours à sa tête.Plusieurs professionnels des championnats italiens ne veulent pas laisser tomber Damiano Tommasi , le président de l'Associazione Italiana Calciatori, qui est le seul dirigeantà s'opposer ouvertement à Tavecchio.L'occasion parfaite pour Blaise Matuidi de marquer son premier but en Serie A.