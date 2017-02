Un scénario de fou entre Brentford et Brighton

Qui a dit qu'un match durait 90 minutes ?Ce dimanche, Brentford recevait Brighton à Griffin Park, lors de la 30e journée du Championship. Alors que les locaux ont longtemps mené 2-0, tout s'est joué dans le dernier quart d'heure.En trois minutes, lesont refait leur retard grâce à des buts de Solly March et Shane Duffy . On se dit alors que Brighton, deuxième du championnat, va prendre l'ascendant sur son hôte. Mais à la 90e+4 minute, Konstantin Kerschbaumer inscrit le troisième but de Brentford. 3-2, le score semble sellé.Sauf que le match n'est pas encore terminé. Au bout du bout du temps additionnel, Tomer Hemed délivre les siens devant les fans visiteurs, qui ne regrettent sûrement pas d'avoir fait le déplacement de la côte sud vers Londres. 3-3, score final !Brentford peut aussi s'en vouloir de ne pas avoir concrétisé un pénalty.