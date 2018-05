Un Salah record, Swansea en Championship

Un match fou entre Tottenham et Leicester, Salah qui fait sauter de nouveaux records, Arsène Wenger qui réussit son dernier tour de piste, Carrick qui fait ses adieux, City qui touche les 100 points et Chelsea qui se fait renverser : c'était la trente-huitième journée de Premier League. Et c'était délicieux.

La perf' de la journée : Tottenham

Le joueur de la journée : Michael Carrick

Le but de la journée : Mohamed Salah

Vous avez raté Swansea-Stoke

La stat inutile avant de se quitter :

What else ?

Les résultats de la 38e journée :

Vaste histoire d'amour entre leset les dernières journées. Deux ans après avoir été balayée à Newcastle (5-1) et moins d'un an après avoir roulé sur Hull (1-7), la bande de Pochettino a une nouvelle fois été secouée dimanche, à Wembley. Face à qui ? Au Leicester de Claude Puel , vainqueur cette semaine d' Arsenal (3-1) et qui a longtemps cru pouvoir repartir de Londres avec trois points dans les chaussettes : aux manettes après la pause grâce à un troisième but claqué par Kelechi Iheanacho , lesse sont finalement faits couper la queue par un doublé de Lamela et un autre d' Harry Kane . Finalement, on a vu un feu d'artifice (5-4) et 90 minutes qui permettent à Tottenham d'être le club londonien le mieux classé de la saison pour la première fois depuis 1995. Costaud, quand même, malgré le bordel.De tous les hommages qui ont fusé cette semaine pour évoquer la fin de carrière de Michael Carrick , 36 ans et une vingtaine de trophées récoltés en douze saisons passées à Manchester United , peut-être faudrait-il retenir celui d’ Harry Redknapp , son ancien boss à West Ham : «» Rien que ça. Dimanche, Carra a donc enfilé pour la dernière fois ses crampons lors de la réception de Watford (1-0). Comment ça s’est passé ? Bien, très bien même, et on a retrouvé le Carrick capable de péter les lignes et de changer le visage d’une rencontre sur une ouverture délicieuse qui a amené l’ouverture du score de Marcus Rashford peu après la demi-heure de jeu. Forcément, le Geordie Pirlo en a un peu chié physiquement, lui qui n’avait plus été titularisé en Premier League par Mourinho depuis un an. Peu importe, on retiendra les dernières foulées, le dernier succès de la saison de United, mais aussi l’absence mystérieuse d’ Anthony Martial sur la feuille de match alors que José Mourinho avait annoncé du temps de jeu à l’ailier français. À suivre.Liverpool sentait le souffle de Chelsea dans son cou ? Jürgen Klopp avait appelé ses hommes à ne pas tout foutre en l’air ? Parfait, la réponse a été cinglante : dimanche, à Anfield, lesont facilement fait exploser Brighton (4-0) et ont donc réussi à boucler leur saison en restant invaincu à domicile. Mieux : Liverpool a repoussé Chelsea, logiquement battu à Newcastle (2-0), à cinq points et termine donc la saison à la quatrième place. Et Salah dans tout ça ? Et bien, évidemment, l’Égyptien a de nouveau enfilé son costume depour effrayer les: soit, une ouverture du score du gauche, le record du nombre de buts inscrits sur une saison de Premier League jouée à vingt équipes dans la poche (32) et celui du plus grande nombre de victimes différentes sur un exercice (17). Royal.Pour voir Swansea (enfin) marquer en Premier League, Badou Ndiaye croquer sa deuxième réalisation en quelques semaines pour Stoke, mais surtout Peter Crouch claquer le millième but de la saison dans l’élite. Oui, sur le papier, ce Swansea-Stoke avait surtout la gueule d’un apéro pour le prochain épisode de Championship et l’allure d’un premier rendez-vous post-apocalyptique : surprise, on n’a pas vu autre chose. Mais on s’est aussi laissé attraper par le dernier tour de piste de certains fidèles des deux clubs (Butland, Crouch, Àngel Rangel, Britton...) et ce alors que les cygnes de Carlos Carvalhal n’ont trompé personne : pour encore espérer se maintenir, le club gallois attendait une défaite monstrueuse de Southampton face à Manchester City. Il ne s’est rien passé de tout ça et sept ans après son arrivée en Premier League, Swansea retourne en deuxième division avec une dernière défaite au Liberty Stadium face à desdéjà condamnés (1-2). Tout sauf une surprise.- Auteur du deuxième but desface à Everton (3-1) dimanche, Marko Arnautović boucle une saison à onze pions, soit autant que le plus haut total d'un joueur de West Ham en Premier League depuis Bobby Zamora en 2006-2007. Et toc.Titularisé à Swansea , Lasse Sorenson (18 ans, 204 jours) est devenu aujourd'hui le plus jeune joueur de l'histoire de Stoke City à cavaler en Premier League.Oui, Burnley s'est fait accrocher à Turf Moor par Bournemouth (1-2), mais il faut regarder ailleurs : sur le tableau, notamment. Les, septièmes, verront l'Europe pour la première fois depuis 52 ans mesdames et messieurs !Histoire toujours : en s'imposant à Southampton (0-1) grâce à un but sur le gong de Gabriel Jesus Manchester City devient la première équipe anglaise de l'histoire à toucher la barre des 100 points. Mais aussi la première à remporter 32 victoires sur une saison complète. Allez, hop, même Guardiola n'avait jamais connu ça.En revanche, Benjamin Mendy a été éclipsé du groupe, comme Yaya Touré. Et ça fait tâche. Arsène Wenger s'arrête donc à 707 succès en Premier League grâce à une dernière pirouette réussie à Huddersfield (0-1). Merci Aubameyang.Tiens, Crystal Palace a battu West Bromwich Albion (2-0). On s'en fiche ? Oui, plus ou moins, même si Zaha a probablement dit au revoir à Selhurst Park en laissant un dernier bonbon derrière lui.