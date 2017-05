Un robot pour protéger les fans anglais en Russie en 2018

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Robot Cop.Il y a presque un an, lors de l'Euro 2016, de violents affrontements avaient eu lieu entre supporters anglais et russes à Marseille , causant de nombreux dégâts matériels et humains. Très organisée, une fraction de hooligans russes était clairement venuepour montrer leur supériorité. Alors forcément, les supporters desne sont pas hyper chauds à l'idée de se déplacer en Russie pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Mais des scientifiques ont peut-être trouvé la solution.Il s'appelle Alantim et c'est un robot garde du corps développé par l'institut technologique de Moscou. Il a été conçu pour fournir une sécurité totale aux fans anglais grâce à son intelligence artificielle. Le robot peut parler anglais et est équipé de caméras de sécurité.» , dit-il dans la vidéo ci-dessous. «» .Le vrai miracle serait qu'il aide la sélection anglaise à enfin passer les quarts de finale.