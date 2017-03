Le Real efficace face à Eibar

0

Eibar 1-4 Real Madrid

Le Real Madrid n’a eu besoin que d’une petite demi-heure cet après-midi pour mettre KO Eibar Dominateurs et efficaces, les Madrilènes peuvent compter sur Karim Benzema pour allumer le compteur but de l’après-midi. Après seulement un quart d’heure de jeu, sur un centre fort de James, le seul membre de la BBC présent ce soir doit d’abord s’y reprendre à deux fois pour tromper le gardien basque. Décidément bien dans son match, le Français double la mise dix minutes plus tard, en renard, sur un coup franc du même James.» : quatre minutes plus tard, Benzema enfile le costume de passeur décisif pour le Colombien. L’ancien Monégasque coupe la trajectoire du ballon pour tromper Yoel Rodríguez, et inscrire son deuxième but de la saison en Liga. En un quart d’heure, les hommes de Zinédine Zidane ont tué le match.Au retour des vestiaires, lesne lèvent pas le pied, ce qui leur vaut d’aggraver le score. À l’heure de jeu, Karim Benzema , encore lui, lance parfaitement Marco Asensio dans le dos de la défense adverse. Le jeune international espagnol passe à James Rodríguez qui voit son tir repoussé par le poteau. Mais comme tout réussit au Real cet après-midi, le ballon revient dans les pieds de l’ailier qui n’a plus qu’à inscrire le quatrième but de son équipe.À 4-0, les champions d’Europe connaissent une petite baisse de régime, qui permet à Eibar d’essayer tant bien que mal de revenir dans la partie. Après un but refusé pour hors-jeu, les Basques finissent par réduire le score par Ruben Peña du dos (72). Revigorés par ce but, lespoussent sans succès face à des Madrilènes en plein contrôle, qui jouent à se faire plaisir.Malgré l’absence de deux membres de sa BBC, le Real Madrid a dominé Eibar sans forcer. Après deuxen deux matchs, les, rassurés, reprennent provisoirement la tête de la Liga.