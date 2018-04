Un Real bis s'impose sans briller contre Leganés

31

Real Madrid (4-4-2) : Casilla - Hakimi, Vallejo, Casemiro, Hernandez - Bale, Llorente Kovačić, Ceballos - Benzema, Mayoral. Entraîneur : Zidane.

Leganés (4-2-3-1) : Cuellar - Zaldua, Bustinza, Slovas, Rico - Brasanac, Pérez - El Zhar, Gabriel, Amrabat - Guerrero. Entraîneur : Asier Garitano.

Une victoire de plus dans la besace.Le Real Madrid , qui recevait Leganés pour le compte de la 38journée de Liga, avait décidé de reposer tous ses titulaires de la demi-finale à Munich, à l'exception de Casemiro aligné en défense centrale. Benzema et Bale, en délicatesse en ce moment, sont bien présents pour former l'attaque du Real avec Mayoral. Le Gallois est efficace d'entrée en reprenant acrobatiquement un tir dévié de Benzema, et permet aux Madrilènes d'ouvrir le score (1-0, 9). Dans une première période équilibrée avec des occasions des deux côtés, et notamment une frappe d'Amrabat sur la transversale de Kiko Casilla (38), lesse montrent les plus efficaces en doublant la mise juste avant la pause par Mayoral, sur un corner rapidement joué où le portier de Leganés , Cuellar, loupe totalement sa sortie. Et permet à l'attaquant madrilène d'inscrire le deuxième but de son équipe (2-0, 46).En deuxième période, le Real gère le résultat et Leganés se montre de plus en plus dangereux. Sur une attaque placée, Amrabat fait un bon appel dans le dos de la défense et trouve Brasanac seul devant le but, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (2-1, 66). La fin du match est tendue avec l'expulsion de Gabriel au coup de sifflet final, l'arbitre M. Iglesias n'ayant pas laissé la dernière occasion de Leganés aller à son terme. Ce qui a provoqué la colère du milieu de terrain espagnol.Et la quiétude des vainqueurs.