Un rap en l'honneur de Strasbourg

1

Vidéo

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mieux que Jul et IAM à Marseille, ou Booba et Rim'K à Paris : Abe à Strasbourg.À peine remonté en Ligue 1, le RCSA fait son entrée dans ledu rap des clubs de foot. Abe, rappeur strasbourgeois, vient de lancer un morceau à la gloire des Bleu et Blanc, largement inspiré de l'afro trap de MHD.Chorégraphie à l'appui, ABE vante la gloire du Racing frôlant même la paraphrase avec Ribéry en scandant «» . Pas de disque d'or en vue, mais déjà 22 000 vues en deux jours. De quoi envisager un futur clash avec les "> Emiss'R de paix du rival, le FC Metz.» .