Un ramasseur de balle sauve un joueur en DH espagnole

On peut avoir 12 ans, être ramasseur de balle et sauver des vies.C'est le cas de Moises Aguilar Alcade, qui est devenu un héros en Espagne ce week-end. Ramasseur de balle lors d'un match de division d'honneur qui a opposé La Palma CF à l'UP Viso ce dimanche (3-2), Moises a sauvé la mise d'Alejandro Pineda, qui joue pour le club de Viso. Alors qu'il vient de recevoir un ballon dans l'abdomen qui lui coupe la respiration, le joueur s'écroule sur la pelouse à la recherche de celle-ci. En voyant cela, Moises décide d'intervenir et vient se coucher sous le dos du joueur afin de l'aider.Un geste de premier secours bienvenu et sûrement appris auprès de son grand-père infirmier qui, après avoir immortalisé la scène, s'est confié au quotidien: «Ovationné pour son geste en fin de rencontre, le jeune ramasseur de balle a même vu Alejandro Pineda lui rendre hommage après le match : «Avec un prénom à mi-chemin entre Victor Moses et Moise Kean , pas étonnant que Moises fasse des miracles.