Un policier réclame 700 000 euros à l'OM

Un policier est allé droit au but en réclamant 700 000 euros à l' Olympique de Marseille devant les prud'hommes, ce mercredi.Le policier, Yannick Hivard, aurait signé un contrat de travail pour le poste de directeur de la sécurité en septembre 2015, mais cet accord n'aurait jamais été exécuté par le club olympien, comme l'ont expliqué à l'AFP ses avocats. Le contrat promettait 12 000 euros de salaire sur treize mois, un logement de fonction et une voiture de fonction haut de gamme.Appelé à la barre, l'OM martèle n'avoir jamais voulu réellement recruter le fonctionnaire. Yannick Hivard connaissait Vincent Labrune, président de l'OM à l'époque. Problème : le policier l'avait entendu lors d'une garde à vue, dans le cadre de l'enquête sur les transferts douteux du club.L'homme réclame des arriérés de salaire et la réparation du préjudice moral, soit au total 700 000 euros.La vente de Mitroglou cet hiver pourrait aider l'OM à payer cette amende.