Un podium trop petit

Au terme d'une course pour le podium haletante, Lyon et Monaco se qualifient pour la Ligue des champions, tandis que l'OM se retrouve dindon de la farce. En tout cas, le spectacle aura été au rendez-vous. La Ligue 1 peut dire merci à ces trois équipes.

Le bon, la brute et le truand

Record de points

Par Kevin Charnay

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les sueurs froides, les montées d’adrénaline, les coups de colère, les moments de joie intense, la frustration, l’incompréhension, la crispation, la fierté. Bref, les émotions. Voilà ce qu’ont procuré à leurs supporters les clubs de l’AS Monaco , de l’Olympique lyonnais et de l’ Olympique de Marseille tout au long de cette saison 2017-2018. Une course à trois haletante pour deux places, derrière un PSG froid et sans faille en championnat. Et ce soir, comme bouquet final, même si les places restent les mêmes qu’au coup d’envoi, le suspense a encore été à son comble. Monaco n’a tremblé à aucun moment, pendant que Marseille s’est imposé à l’arrache avec les moyens du bord et que Lyon a joué à se faire peur. Un parfait symbole de la saison de ces trois équipes.Champion l’année dernière, l'AS Monaco s’est fait dépouiller, et Leonardo Jardim a dû se débrouiller rapidement pour reconstruire une machine de guerre. Et comme d’habitude, le Portugais y est arrivé avec brio. Malgré quelques moments de trou durant la saison – le dernier en date étant la série de trois matchs sans victoire dont le 7-1 reçu à Paris de la 34à la 36journée –, les Monégasques ont réussi à se ressaisir pour verrouiller dans la dernière ligne droite cette deuxième place. Parce qu’ils ont su garder la tête froide peu importent les circonstances, en atteste cette victoire arrachée dans les dernières minutes contre Saint-Étienne. Sûrement ce qui a fait la différence sur ses deux concurrents. L’avantage de vivre dans la tranquillité de la Principauté, loin de la pression constante qu’auront vécue l’OL et l’OM cette saison.Parce que les deux Olympiques, même s’ils finissent respectivement à deux et trois points de l’ ASM , ont vécu une saison bien plus intense pour leurs nerfs. En lutte à chaque instant pour la qualification en Ligue des champions, Lyon et Marseille ont joué aux montagnes russes. Pendant que le premier accumulait les exploits contre les gros, mais bégayait contre les petits, le second faisait preuve d’une régularité folle tout en craquant dans les grands rendez-vous. Unpassionnant, mis en lumière également par la rivalité grandissante entre les présidents Aulas et Eyraud. Des passes d’armes à n’en plus finir, à la limite – et c’est un euphémisme – du ridicule. Mais, s’ils veulent être encore plus forts, les deux Olympiques feraient mieux de se serrer la main plutôt que de se mettre des baffes. Car les deux camps méritent le respect autant l’un que l’autre.L’AS Monaco termine deuxième avec 80 points. L’OL troisième avec 78 points. L’OM quatrième avec 77 points. Des scores record qui auraient pu permettre aux trois équipes de terminer championnes dans un championnat qui tourne rond. Jamais un podium n’aura été aussi difficile à aller chercher, car jamais la Ligue 1 n’a connu quatre équipes aussi performantes au même moment. Pour la première fois, la France peut véritablement être jalouse de ses voisins européens sur un point : cette année, la Ligue 1 aurait mérité quatre places qualificatives pour la Ligue des champions. Pas grave, espérons que la lutte la saison prochaine n’en sera que plus belle.