Un petit Real se qualifie pour les quarts de la Coupe du Roi

Real Madrid (4-3-3) : Casilla - Carvajal (Hakimi, 46e), Vallejo, Nacho, Hernandez - Ceballos, Kovačić, Llorente - Vázquez, Mayoral (Casemiro, 77e), Asensio (Isco, 63e). Entraîneur : Zinédine Zidane.

Numancia (4-2-3-1) : Munir - Medina (Etxeberria, 72e), Calvo, Elgezabal, Garcia - Sierra, Larrea - Nacho, Nieto, Mateu (Milla, 66e) - Higinio (Guillermo, 41e). Entraîneur : Jagoba Arrasate.

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Décidément, le Real Madrid n'y arrive pas en 2018.Alors oui, le Real Madrid est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi grâce à sa victoire 3-0 du match aller. Oui, Zinédine Zidane avait opéré une large revue d'effectif. Mais force est de constater que lesse sont montrés incapables de vaincre une valeureuse et talentueuse équipe de deuxième division.Et pourtant, tout semblait rouler pour le Real, qui ouvre logiquement le score sur une tête de Lucas Vázquez , parfaitement servi par son compère, Dani Carvajal (10). Le Bernabé u se régale alors du jeu proposé par les hommes du double Z, qui confisquent le cuir pour le faire tourner tranquillement. Mais c’était compter sans Guillermo . Absent lors du match aller, remplaçant au coup d’envoi, l’attaquant espagnol de 24 ans profite de la blessure d’Higinio pour prouver son talent de buteur dès son premier ballon (45).en seconde période. Le Real joue bien, domine son sujet, Kovačić et Isco régalent le public sur chaque ballon touché et Lucas Vázquez profite d’une remise de Mayoral pour doubler la marque (59). Et, là encore, Guillermo , déjà tout proche d’égaliser sur une madjer (72), est là pour doucher le stade d’une sublime tête croisée (82).Numancia est éliminé, mais repart avec le plein de confiance pour se lancer à la poursuite d'une montée en Liga. De son côté, le Real Madrid est qualifié pour les quarts de finale, et c’est déjà beaucoup.