Un petit pois dans l'assiette, un petit couteau dans les têtes

Deuxième journée, deuxième festival avec cette fois Liverpool qui se sort du piège de Crystal (1-0) et Chicharito qui s'offre un doublé insuffisant avec West Ham du côté de Southampton (2-3). De son côté, Leicester a claqué Brighton (2-0).



Par Robin Richardot

Drôle de contraste entre le retour chantant du foot à Anfield et la minute de silence dédiée aux victimes de l’attentat de Barcelone. Un contraste à l'image du Liverpool qui s'est présenté samedi face à Crystal Palace , capable de quelques beaux mouvements et de terriblement galérer dans le même temps. Benteke a d'ailleurs été tout proche d'endosser à nouveau le rôle du bourreau d'Anfield au retour des vestiaires mais c'est finalement Sadio Mané qui a libéré lesaprès une belle accélération, quelques contres favorables et un pointu du bout du pied. Laborieux mais suffisant pour réveiller Anfield.Rayon occasions, l’avantage a été du côté de Watford , qui a buté sur un bon Begović. Niveau roublardise, Bournemouth a clairement mangé son adversaire. On joue la cinquante-quatrième minute quand Amrabat centre pour Chalobah. Ça sent l’ouverture du score mais le milieu de Bournemouth, Harry Arter , joue les malins en gueulant «» au défenseur adverse qui obéit. Une astuce vieille comme le monde mais toujours aussi efficace. Insuffisant cependant car Richarlison viendra logiquement ouvrir le score pour les visiteurs vingt minutes plus tard. Avant que Capoue ne vienne alourdir le score. La ruse, c'est bien. Les trois points, c'est mieux.Oui, Burnley a perdu. Oui, la défense des locaux s’est fait manger par un petit numéro de Robson-Kanu. Non, Burnley n’a pas réussi à revenir au score malgré l’expulsion de ce même Robson-Kanu peu avant la fin du match. Mais less’en fichent, ils ont accroché le champion la semaine dernière. Et toc.Il avait fallu cinq minutes à Okazaki pour égaliser à l'Emirates la semaine dernière. Cette fois-ci, cinquante petites secondes lui auront suffi pour ouvrir le score contre Brighton . Alors que Ryan repousse difficilement une frappe de Mahrez, le Japonais a juste à pousser le ballon au fond. La mouette n’a même pas eu le temps de prendre son envol qu’elle se fait déjà croquer l’aile par ledes surfaces. Puis Mahrez viendra rajouter un nouveau coup de griffe de sa patte gauche en déposant un corner sur la tête de Maguire. De quoi mettre le promu définitivement à terre.Balayé par Manchester United pour commencer la saison, West Ham devait se remettre de ce premier coup pris dans la gueule. C’est raté puisque c’est Gabbiadini qui ouvre le score pour les locaux. Bien lancé dans la profondeur par Redmond, l’Italien croise sa frappe et trompe Hart. Un coup de main du ciel serait donc le bienvenu pour les, mais c’est finalement un coup de coude d’Arnautović qui va venir empirer les choses. C’est donc devant une télé que l’Autrichien regarde Tadić faire le break sur penalty quelques minutes plus tard. Heureusement que Chicharito est là pour sécher les larmes de son coéquipiers et redonner un peu d’espoir aux siens avant la mi-temps. Et c'est à nouveau le petit Mexicain qui surgit à un quart d'heure de la fin pour égaliser. Lespeuvent remercier leur nouveau buteur. Enfin ça, c'était avant le coup de poignard d'Austin sur penalty.