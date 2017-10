Un petit Barcelone enfonce un peu plus Málaga

MA

Cette saison, nul besoin de briller pour l’emporter contre Málaga . Ça n’est pas le Barça de ce samedi soir qui va venir contredire cette vérité... Méconnaissable dans ce choc des extrêmes, le leader de la Liga inscrit quand même deux buts, cale les trois points dans sa besace et laisse Michel et ses joueurs sur le carreau.Le début de match canon des Barcelonais n’est qu’un trompe-l’œil. Mis à part l’ouverture du score de Gerard Deulofeu (2), qui aurait dû être refusé, le ballon étant sorti hors des limites du terrain avant la passe décisive de Lucas Digne , il n’y a rien à retenir de ce premier acte. La monotonie et l’ennui rythment les quarante-cinq premières minutes d’un côté comme de l’autre du terrain.Le retour au vestiaire a le mérite de booster les Andalous, qui reviennent sur la pelouse avec un peu plus «» . Plus présents aux abords de la surface catalane, less’y montrent aussi un peu plus dangereux. C’est en même temps compliqué de l’être moins qu’en première période. En bon capitaine, Roberto Rosales montre la voie, mais son tir va directement se blottir dans les bras de Ter Stegen (51).Peu en vue en première période, Lionel Messi répond au Vénézuélien deux minutes plus tard. Bien en place, Andres Prieto détourne du bout des ongles la frappe de. Heureusement pour les Catalans et le public de Camp Nou qui n’a pas grand-chose à se mettre sous la dent, Andrés Iniesta répond présent pour inscrire le but du KO (56). S’ensuivent des tentatives ratées de Luis Suárez , et Paulinho côtéet des occasions désespérées de Juanpi et Keko côté andalou.Une nouvelle victoire pour Barcelone, la huitième de la saison. Une nouvelle défaite pour Málaga , la huitième de la saison aussi. Mais surtout, un match à oublier des deux côtés, vite.