Un parcage transformé en poulailler

Ondertussen in dug-out 🐔🌾 bezoekers @ESSEVEELIVE ... Francky Dury zal dat zaterdag wel met de 😄 opruimen zeker? Mogen we eitjes houden? #dtv pic.twitter.com/scsED2nLFa — KV Kortrijk (@kvkofficieel) 18 janvier 2017

Au programme ce samedi en Jupiler Pro League, un derby flamand. Pas le plus connu du monde, mais quand même avec une bonne histoire à raconter.Courtrai et Waregem ne sont distantes que d'une vingtaine de kilomètres. La première a la réputation d'une ville un peu bourgeoise, la seconde, celle d'une bourgade. Autant dire que l'animosité est forte lorsque le KV Kortrijk et le SV Zulte-Waregem, les deux équipes locales, se rencontrent. Surtout depuis que les supporters hôtes ont trafiqué un panneau routier l'année dernière, changeant le nom de Waregem en Boeregem.signifie « paysan » en néerlandais.Pas revanchards pour un balle, les paysans de Waregem ont montré leur sens de l'auto-dérision en transformant le parcage qui les accueillera samedi en poulailler. Foin, grillage, poules, tout y était. En guise de message, une banderole sur laquelle on pouvait lire : «Bonne joueuse, la cellule com des Courtraisiens a demandé si elle pouvait garder les œufs.