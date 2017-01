Un Papin multi-fonction à l'AJ Auxerre

0

MR

Un temps évoqué du côté de l'Olympique de Marseille pour intégrer la direction sportive, Jean-Pierre Papin va finalement s'engager avec l'AJ Auxerre. L'ancien attaquant des Bleus aura la lourde tâche de sauver le dix-neuvième de Ligue 2 de la descente. On compte beaucoup sur JPP dans l'Yonne car il occupera dans le même temps les poste de manager général et de responsable du recrutement, sans compter le rôle d'ambassadeur du club.Les investisseurs chinois de l'AJA ont besoin d'une gueule bien connue au niveau national et international pour incarner le nouveau projet. Et un ancien joueur passé par l'OM, l'AC Milan et le Bayern Munich, Ballon d'Or 1991, ça devrait faire l'affaire.Et sinon, y'a quelqu'un qui s'occupe de tondre la pelouse, ou JPP doit aussi s'y coller ?