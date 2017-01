Un ordinateur prédit le classement final de Premier League

0

Final league predictions by a super-computer according to the BBC. Think its quite accurate. Thoughts? @Shelzzy92 @__Hashim123 pic.twitter.com/vRriifPerL — Montification (@Monti_fiction) 11 janvier 2017

CP

Plus la peine de perdre tous ses week-ends à mater la Premier League, puisque la BBC vient de tuer tout suspense en dévoilant le classement final de la compétition.Comment ? Tout simplement en calculant l'ensemble des résultats des matchs restants grâce à un super ordinateur nommé SAM. Cette machine développée par Ian McHale, professeur d'analyse sportive de l'université de Salford, s'appuie sur les statistiques des performances individuelles et collectives de chaque équipe pour réaliser son classement.Sans surprise, selon SAM, Chelsea devancerait Tottenham dans la course au titre. Le reste duserait composé de Liverpool et Manchester City, viendraient ensuite Arsenal et Manchester United. Dans le bas de tableau, Crystal Palace se sauverait de justesse, ce qui condamnerait Sunderland (18), Swansea (19) et Hull City (20) à la relégation.Le classement complet :Bien sûr tout cela reste des suppositions et il arrive à SAM de se tromper. D'ailleurs, quand on regarde le classement, une anomalie saute tout de suite aux yeux : Arsenal n'est pas dans les quatre premiers, ce qui n'est plus arrivé depuis la saison 1995-1996.SAM, un supporter des