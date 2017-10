Un OM bipolaire renverse Nice

Auteurs d’un premier quart d’heure raté et menés de deux buts, les Marseillais ont su trouver la force nécessaire pour renverser la situation et aller chercher un succès inattendu à Nice (4-2). Renversant.

Un scénario fou

L’OM assure son succès

OGC Nice (4-4-2) : Cardinale - Souquet, Dante, Le Marchand, Sarr (Marlon, 76e) - Saint-Maximin, Mendy (Koziello, 90e), Seri, Lees Melou (Ganago, 77e) - Balotelli, Pléa. Entraîneur : Lucien Favre



Olympique de Marseille (4-2-3-1) : Mandanda - Amavi, Rolando, Rami, Sakai - Luiz Gustavo, Anguissa - Ocampos, Payet (Sarr, 84e), Thauvin (Sertic, 70e) - Njie (Germain, 78e). Entraîneur : Rudi Garcia

Par Gaspard Manet

Moins de vingt minutes. C’est le temps qui sépare les deux buts d’Ocampos. Un premier à la vingt-sixième minute presque anecdotique. Juste pour l’honneur. Une réduction du score, seulement, dans un match où, mené 2-0, l’OM paraissait bien incapable de rivaliser avec son adversaire niçois. Sauf que dix-huit minutes plus tard, le second but d’Ocampos a une toute autre saveur. Entre temps, Lees-Melou a trompé son propre gardien et le double buteur du soir permet donc à l’OM de prendre les commandes de la rencontre. Un scénario assez dingue. À la fois incompréhensible et savoureux. À l’image de cet OM, finalement.Après deux victoires lors des deux dernières journées, l’OM avait bien l’intention de confirmer son regain de forme en terres niçoises. Mais l’intention ne laisse pas toujours place aux actes et le début de rencontre des phocéens est catastrophique. Balotelli profite dés la quatrième minute d’un marquage assez laxiste de Rolando pour ouvrir le score de la tête sur un bon corner de Lees-Melou avant que Seri, douze minutes plus tard, ne vienne déjà porter le coup de grâce sur une frappe déviée par Rami. L’OM est au sol, à l’agonie. Mais toujours pas prêt à rendre les armes. En bon soldat, Ocampos est le premier à sonner la révolte en réduisant l’écart d’une volée à bout portant. Le début d’une folle remontada. En effet, juste avant la pause, le malheureux Lees-Melou trompe son propre gardien en voulant tacler un centre de Thauvin avant qu’Ocampos, encore lui, ne permette aux Marseillais de passer devant en reprenant de la tête un ballon repoussé salement par Cardinale. Au terme d’une première mi-temps bipolaire, l’OM rentre donc aux vestiaires avec un but d’avance. Dingue.Après une entame foirée, voilà les hommes de Rudi Garcia totalement lancés. Et ce n’est sûrement pas un petit break de quinze minutes qui va changer quelque chose. La preuve d’entrée de jeu avec cette belle praline de Luiz Gustavo qui vient tromper Cardinale et envoyer définitivement l’OM sur la route du succès. À l’inverse, les Niçois sont sonnés, incapables de réagir. Balotelli tente bien d’inquiéter Mandanda sur coup franc, mais le portier olympien ne tremble pas plus que ça. Comme l’ensemble de ses coéquipiers, en fait. Appliqués, les visiteurs gèrent plutôt tranquillement leur avantage et même lorsque Luiz Gustavo, coupable d’un tacle assez appuyé sur Lees-Melou, voit rouge, personne ne s’affole. Forcément, les Aiglons se mettent à monopoliser le ballon, à tenter des assauts, les corners se multiplient, mais en vain. Pire, Pléa voit même son penalty repoussé par Mandanda. Bref, la chance et le réalisme ont changé de camp depuis belle lurette, il n’y a plus rien à faire et l’OM peut célébrer ce précieux succès.