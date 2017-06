Un Olivier à l'ombre

Malgré un triplé vendredi dernier contre le Paraguay et une place désormais acquise dans le top dix des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France, Olivier Giroud est encore et toujours la cible des sceptiques du pays. Cet après-midi en conférence de presse à Clairefontaine, il a été essentiellement questionné sur le manque de reconnaissance à son égard.

« On ne fera jamais l’unanimité »

Le Français moyen

Par Maxime Brigand, à Clairefontaine

C’est devenu un putain de refrain de la vie chez les Bleus. Chaque fois, les mêmes critiques, les mêmes bassesses. Même quand il marque, Olivier Giroud en prend plein la gueule. Lui raconte que ce débat est «» mais dessine aussi à travers sa ligne de défense le visage des coupables : «» Réponse logique à une question posée cet après-midi à Clairefontaine en conférence de presse et qui l’était tout autant au regard de la carrière de l’attaquant des: «» Le cas Giroud est, et restera, toujours un cas à part, c’est comme ça. Tout simplement car tout sépare le natif de Chambéry de ses concurrents et ce depuis qu’il a quitté les. Pendant que ses partenaires en équipe de France bouffaient déjà à côté des pros, lui s’entendait raconter par son entraîneur à Grenoble, Mécha Baždarević, qu’il n’avait même pas le niveau pour «» . C’était en 2007, avant de filer se rouler dans la gadoue de National avec Istres aux cotés de Christophe Dumolin et Matthieu Bochu. Alors, Giroud est habitué à entendre des saloperies et raconte même aujourd’hui que les doutes autour de ses qualités résumeraient presque «» .C’est dur à entendre mais c’est une triste réalité. Il n’y a finalement qu’à regarder le comportement qui a longtemps été le sien depuis qu’il a débarqué en équipe de France le 11 novembre 2011. Lorsqu’il débarquait en conférence de presse ou en zone mixte, Olivier Giroud affichait souvent un visage presque coupable, comme incapable de livrer ce qu’il y avait au fond de ses pensées. Incompris, le bonhomme l’a souvent été et ses réponses étaient alors souvent défensives, hésitantes. Chaque footballeur rêve d’entendre son nom scandé par une foule, encore plus lorsque celle-ci est censée représenter le pouls de la nation. Pour Giroud, il y aura souvent eu l’indifférence ou pire, parfois, des sifflets comme lors de la victoire contre le Cameroun à Nantes le 30 mai dernier (3-2). Ce soir-là, le buteur - job qui marche avant tout à l’affection et à la confiance - avait alors soufflé ces mots : «Le contexte, évidemment, c’est aussi une donnée essentielle du paradoxe Giroud. Quoi qu’on en dise, une partie du public a toujours voulu lui faire payer le fait qu’il puisse prendre la place de Karim Benzema , toujours écarté pour les raisons que l’on connaît. Interrogé sur le sujet en conférence de presse mardi, Olivier Giroud a poliment écarté la question et souligné qu’il n’est «» . C’est son droit et mieux, c’est légitime. Voilà pourtant maintenant un peu moins de six ans que l’ancien meilleur buteur de Ligue 1 (et Ligue 2) fait partie des meubles tricolores. C’est une tête connue, intégrée de tous et il avoue encore prendre «» , tout en sachant qu’il ne fera «» . «» , complète-t-il devant un auditoire qui continue de le pousser sur son manque de reconnaissance.Ce détail - qui ne peut en être un - s’explique donc par une trajectoire différente, un regard biaisé au départ pour une large partie des amoureux du foot pour un mec finalement presque trop normal. C’est aussi cette image qu’il souhaite désormais assumer, lui qui expliquait en 2013 être un «» . Un Français moyen qui a débarqué un jour dans le monde bordélique qu’est la Premier League, où il a réussi à se faire un nom malgré un dernier exercice plus compliqué - onze titularisations, douze buts en championnat - et qui aura toujours plus à prouver que les autres malheureusement. Reste que s’il ne sait pas encore totalement où il sera la saison prochaine - «» -, il affirme se nourrir des critiques. Et des chiffres, forcément.Oui, les chiffres : Olivier Giroud a déjà claqué 26 buts en 62 sélections, soit autant que Sylvain Wiltord en 92 capes, ce qui l’a fait entrer après son triplé contre le Paraguay - une première pour un joueur français depuis David Trezeguet 2000 - dans le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus. Mieux, cela fait quinze buts sur les 21 derniers matches avec l’équipe nationale. Assez pour développer un statut de conseiller auprès des petits nouveaux du groupe là où il assume ne pas avoir ce côté leader naturel. Assez, aussi, pour que Didier Deschamps continue à lui filer sa confiance : «» Ce qu’il ne cesse de faire, malgré la vindicte lancinante.