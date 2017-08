Un nul totalement fou entre Watford et Liverpool

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À force de jouer avec le feu, lesont fini par se brûler. Liverpool perd deux points à Vicarage Road, c'est un fait, mais c'est surtout le contenu du match qui est légèrement inquiètant. Menés deux fois au score, les hommes de Jürgen Klopp pensaient enfin avoir fait le plus dur en arrachant le 3-2 par Salah, sauf que la Premier League redémarre très fort et offre déjà des scénarios complètement dingues. Après Arsenal qui a fait basculer Leicester , vendredi, Liverpool s'est donc fait égaliser dans les toutes les dernières secondes. Watford menait déjà à la mi-temps 2-1 grâce à des réalisations d'Osaka Chuka et du Français Abdoulaye Doucouré. En l'absence de Coutinho, le club de laa tout de même montré toute l'étendue de son potentiel offensif - avec notamment la nouvelle recrue Mohamed Salah , plutôt en vue - mais a encore fait étalage de ses lacunes défensives.Allo Sakho ?