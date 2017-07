Un nul pour la première de Ranieri, Lyon et Sainté sereins

MR

Pour clôturer leur stage de préparation en Suisse , les Nantais ont concédé un nul face à Lausanne-Sport (2-2). Pour son premier match sur le banc des Claudio Ranieri a vu ses joueurs mener grâce à Abdoulaye Touré et Emiliano Sala sur penalty avant d'être rapidement remontés comme de vulgaires coucous par les Helvètes.Piège dans lequel n'est pas tombé Saint-Étienne. Les Verts se sont facilement imposés face à Ajaccio (2-0), bien que réduits à dix pendant une heure suite au rouge de Pajot. Hamouma s'est illustré par un but sur penalty et une passe décisive pour Bamba. De leur côté, les Girondins de Bordeaux ont commencé leur préparation du bon pied, avec une victoire contre Niort (2-1). Le jeune gabonais Aaron Boupendza , 20 ans, a ouvert le score d'une belle volée, avant que Valentin Vada ne creuse l'écart. C'est Jérémy Choplin qui s'est chargé de réduire la marque pour les Chamois quelques minutes plus tard. Metz , l'homme en forme est Habib Diallo qui, après avoir marqué la semaine dernière face à Locminé, a récidivé face aux Belges de Tubize (2-0). Prêté la saison dernière à Brest , l'attaquant peut être lede l'été. Le latéral Udol avait au préalable ouvert la marque. Prometteur également, Ronny Rodelin a inscrit un doublé face aux voisins d'Avranches (2-0). Pour ce qui est des mauvais élèves, le Dijon FCO a trébuché face à un Nancy relégué en L2 (1-2) et Troyes a galéré contre l'US Orléans ne pouvant faire mieux qu'un triste 0-0.Enfin, pour le dernier match de la journée, Lyon a vu ses jeunes prendre le pouvoir face à Bourg-Péronnas (3-1). Willem Geubbels a inscrit le but du break pour sa première apparition chez les pro, à 15 ans et 326 jours à peine. Yanga-Mbiwa sur corner et Alan Dzabana , 20 ans, sont les autres buteurs.