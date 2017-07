Un nul et des blessés pour Monaco

MR

L'air autrichien n'a pas réussi aux champions de France.En amical ce dimanche face au Rapid Vienne (2-2), ceux qui ont récupéré le fauteuil de Bernardo Silva ont eu des fortunes bien diverses. Si Rony Lopes a ouvert le score au bout de 15 minutes, en reprenant un bon centre de Gil Dias, Adama Traoré, entré à la mi-temps sur le côté droit du milieu, ne s'est pas relevé après avoir taclé un ballon dans la surface. Sa progression ayant déjà été perturbée par des blessures récurrentes, il doit passer des examens dans les prochaines heures et pourrait être indisponible plusieurs semaines.Quelques minutes plus tard, c'est Andrea Raggi qui a été contraint de céder sa place plus tôt que prévu, mais son cas ne semble pas inquiéter outre-mesure le staff monégasque. Entre temps, Guido Carrillo avait inscrit le but du break, bien servi par Allan Saint-Maximin (53). Les Autrichiens ont réagi dans la foulée grâce à Schwab (54) sur corner avant que Thurnwald n'égalise (72). Les hommes de Jardim rentrent ce soir à Monaco et seront rejoints par les internationaux.Parce qu'il y a un titre à défendre.