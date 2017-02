Un nouveau stade pour la Roma

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À Paris, on aura les JO, mais toujours aucune solution pour empêcher la mort du stade Bauer. À Rome, c'est plutôt l'inverse.Il y a cinq mois, le maire de Rome, Virginia Raggi, annonçait que la ville éternelle retirait sa candidature à l'organisation des Jeux olympiques de 2024. Cette semaine, elle a en revanche promis que la Roma allait quitter le stade olympique.Selon les calculs, le futur stade de 60 000 places sera prêt dans trois ans et coûtera la bagatelle de deux milliards d'euros. Il sera situé au sud-ouest de la ville, dans le quartier de Tor di Valle. Un soulagement pour le président de la Roma, l'homme d'affaires américain James Pallotta qui lorgnait sur le terrain, un ancien hippodrome, depuis 2012.Cette construction s'inscrit dans un plan plus général de réhabilitation de Tor di Valle. Aux côtés du stade, on devrait retrouver des restaurants, des hôtels, un centre d'affaires et des tours dessinées par l'architecte Daniel Liebeskind.Sacré programme. Ça fait combien de Jeux olympiques au total ?