Un nouveau stade national pour le Luxembourg

Au Luxembourg, les jours du rustique stade Josy-Barthel sont comptés. Depuis le début de la semaine, les travaux d'aménagement du nouveau stade de l'équipe nationale grand-ducale ont commencé avec un objectif : se doter d'une arène moderne et flambant neuve pour accueillir les matchs desà l'horizon 2019.Évidemment, le Luxembourg ne connaît pas la même réussite sportive que son voisin belge et n'a donc pas prévu un stade démesurément grand. Le futur stade national comportera un peu moins de dix mille places, mais il répondra aux normes de catégorie 4 de la FIFA et de l'UEFA. Ce qui fait tiquer en revanche, c'est le prix du projet : soixante millions d'euros, auxquels s'ajoutent vingt-cinq millions supplémentaires pour le parking qui jouxtera l'enceinte. À titre comparatif, le Juventus Stadium avait coûté le double pour une capacité totale multipliée par quatre.Prévu au départ pour le début de l'année 2019, il ne sera finalement livré qu'à l'automne. Ce qui est toujours plus précis que le futur stade national belge, trois cents millions d'euros pour soixante mille places, prévu pour 2018 mais dont aucune pierre n'a été posée à ce jour.