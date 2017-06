Un nouveau rebondissement dans l'affaire de la sextape

HL

La défense de Benzema change de position dans l'affaire de la sextape À l'image de son client sur le terrain, l'avocat de Karim Benzema , Me Patrice Spinosi, cherche à s'extirper du marquage de la défense adverse et a donc avancé un nouvel argument en faveur de son client. Ce mardi, lors de la toute première audition publique, la défense de l'international français a en effet contesté la validité de l'enquête devant la Cour de cassation. Elle met en avant les «» des policiers en charge de l'affaire, à en croire les informations de RMC Sport. De son côté, l'avocat de Mathieu Valbuena parle d'un recours «» , selon le site internet 20minutes.fr . Il s'agit du deuxième rebondissement en peu de temps dans cette affaire judiciaire après le soupçon de complicité avec les maîtres chanteurs d'un autre joueur français, Djibril Cissé. Finalement, l'avocat général a préconisé le rejet de ce renvoi et donc la validation de l'enquête. La décision sera rendue le 11 juillet prochain.