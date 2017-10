Un nouveau rapport accable l'organisation du mondial au Qatar

AG

La Coupe du Monde 2022 est de plus plus menacée.La BBC se serait procurée un rapport confidentiel sur la future Coupe du Monde au Qatar . Une étude établie par un cabinet de consultants (Cornerstone Global) qui évaluerait l'impact de la crise diplomatique actuelle entre l'émirat et ses pays voisins ( Arabie Saoudite Egypte , Emirats Arabes et Bahreïn). Des tensions qui pourraient empêcher la construction des infrastructures du Mondial, qui représente un coût de 170 milliards d'euros.Ce rapport place l'organisation du mondial comme un «» . Le comité d'organistaion de la Coupe du Monde 2022 a, quant à lui, démenti ses accusations : «» .Qui n'a donc pas fini de faire débat.