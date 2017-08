Un Napoli en harmonie

SOFOOT.com // C1 // 1er tour // Naples-Nice

Un mercato sans vague, une intersaison limpide et une préparation estivale réussie : pas franchement réputée pour être la formation la plus calme d'Italie, le Napoli vient de passer un été tranquille. Et pourrait bien faire de la stabilité de son effectif l'une de ses forces majeures cette saison. Nice a le droit de trembler.