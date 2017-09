Un million d'euros pour laisser Neymar tirer les penaltys ?

1.96k

AG

Lene serait pas terminé.Alors qu' on pensait que l'affaire du penalty entre Neymar et Cavani au PSG allait s'effacer avant le choc face au Bayern Munich en Ligue des champions mercredi soir , le quotidien espagnolnous apprend le contraire. Neymar serait très contrarié de cette histoire et Nasser Al-Kheilaïfi aurait fait une proposition à Cavani pour tenter de résoudre le problème.Selon le média hispanique, le président parisien voulait offrir un million d'euros à son attaquant uruguayen afin de laisser le Brésilien tirer les penaltys. Une offre que Cavani aurait déclinée, ce qui compliquerait un peu plus l'affaire.Selon d'autres sources, Trapp aurait encaissé cent euros pour laisser sa place de parking à Alphonse.