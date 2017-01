Un Milan renversant s'envole en quarts

Menés au score par un but de Belotti en première période, les Rossoneri ont renversé la situation en l'espace de deux minutes en seconde mi-temps grâce à des réalisations de Kucka et Bonaventura.

Milan 2-1 Torino

Le coq donne l'avantage au taureau

Le Diable retrouve sa tauromachie

Par Valentin Pauluzzi

L'inévitable Suso au service, l'universel Bonaventura à la conclusion, de volée qui plus est, et le Milan complète sa remontée en quelques minutes face à un valeureux Toro. Les deux équipes se sont livrées dans cette belle affiche des huitièmes de finale de la Coupe d' Italie , et aux points, lesauraient probablement mérité de passer, mais lesn'ont pas volé leur qualif. Ils iront affronter la Juventus dans deux semaines et pour la cinquième fois en neuf mois.minimum avec quelques indisponibles de chaque côté et énième démonstration que la Coupe d' Italie est désormais prise au sérieux. 4-3-3 vs 4-3-3 donc, Montella met Locatelli et Bacca au repos pour Sosa et Lapadula, tandis que Mihajlović choisit De Silvestri plutôt que Zappacosta sur le flanc droit de sa défense. Le technicien serbe avait par ailleurs qualifié lesen finale de cette compétition l'an passé, mais fut salement limogé avant de pouvoir la disputer. Sentiment de revanche ? En tout cas, ses hommes sont gonflés à bloc et se montrent rapidement dangereux par un coup franc détourné dé Ljajić et une frappe contrée de Benassi à la suite d'une belle action collective.Le Milan tente de réagir, mais sa circulation de balle trop lente ne peut désorienter une équipe bien en place et qui repart vite en contre. En outre, lorsque Barreca fait une cagade et laisse partir Bonaventura seul au but, il se rattrape promptement. L'ouverture du score de Belotti (qui a dû carrément changer de chaussure à la suite d'une intervention musclée de Paletta) est finalement logique, le coq est parfaitement servi dans la profondeur par Benassi et inscrit son 15but de la saison, cinq du gauche, cinq du droit et cinq de la tête. Une belle reprise de volée de Kucka hors de la surface plus tard, tout le monde rentre vite se réchauffer dans les vestiaires sur ce score de 1-0 en faveur des visiteurs.Le pitch est évidemment le suivant, la possession pour le Milan et les contre-attaques pour le Toro ou plutôt un excellent Ljajić, tête de Turc préférée de Sinisa. Le Diable aiguise son trident et passe à l'action. Une tête de Kucka sur corner en guise de premier avertissement avant que le Slovaque n'égalise peu après l'heure de jeu. L'action part d'un slalom de Suso , qui conclut par une frappe à ras de terre : Hart repousse sur sa droite, là où se trouve Bonaventura qui centre au second pour le numéro 33. 1-1 et 2-1 dans la foulée – Jack est cette fois à la conclusion –, histoire de bien remettre les points sur les I. Belotti a bien rapidement l'opportunité d'égaliser, mais Donnarumma remporte son duel. Le Toro passe alors en 4-2-4 avec les entrées de Boyé, M. Lopez et Obi.Forcément, le Milan recule, mais défend corps et âmes son court avantage. Bonaventura passe près du doublé (dribble réussi, frappe enlevée), tandis que Lapadula fait bien pire dans les arrêts de jeu. Après avoir écarté le portier adverse, la nouvelle coqueluche de la Curva Sud met dix plombes à tirer et Moretti sauve ainsi le 3-1 sur la ligne. Nous sommes dans les arrêts de jeu, les Turinois sont réduits à dix depuis l'expulsion de Barecca et Hart monte gêner le mur adverse sur un dernier coup franc. Le tout avec un filet d'orange sur la tête, la dernière image d'une belle soirée de foot. Milan retrouvera la Juve en quarts. Miam.