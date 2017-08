Un mercredi pudding sur le marché des transferts

Pour l’avant-dernière journée avant la clôture du mercato, les deals sont de plus en plus nombreux : Serge Aurier intègre l’effectif de Tottenham, West Bromwich Albion récupère Gibbs et attend Krychowiak, tandis que Mahrez plaît beaucoup à Chelsea. Oui, l’Angleterre avait faim.

La quasi-officialisation du jour : Aurier chez les Spurs

✅🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 — Serge Aurier (@Serge_aurier) 30 août 2017

Le départ d’un cadre du jour : Gibbs quitte Arsenal pour WBA

La bonne affaire du jour : Höwedes file à la Juve

La folle rumeur du jour : Lemar et la drague barcelonaise

Les autres gourmands du jour

We are delighted to announce the signing of Juan Foyth from Estudiantes. ✍️#WelcomeFoyth pic.twitter.com/PAc2VuBkpn — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 30 août 2017

Back in the game ⚽️💪 — Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) 30 août 2017

Les rumeurs crédibles du jour

C’est fait, mais on s’en fout

Par Antoine Donnarieix

Après trois années faites de hauts et de bas, Serge Aurier met fin à son rêve de gosse. Fini le Paris Saint-Germain pour l’originaire de Sevran, troisième dans la hiérarchie des latéraux droits du PSG derrière Daniel Alves et Thomas Meunier . Et après quelques démarches administratives pour obtenir le droit de fouler les pelouses anglaises, Aurier est officiellement coéquipier d’ Hugo Lloris Tottenham . Pour 25 millions d'euros, l’international ivoirien se paie un bail de cinq ans avec le vice-champion d’ Angleterre . Costaud.Malgré son goût prononcé pour Arsenal sur les réseaux sociaux en 2013, Aurier s’est donc engagé chez le rival des. Pourtant, Arsène Wenger vient tout juste de se séparer d’un latéral emblématique du club. Formé au club et entré pour sa première en Premier League en 2007, Kieran Gibbs vient de signer pour West Bromwich Albion pour quatre ans. L’international anglais arrive chez lespour retrouver du temps de jeu. Et, qui sait, peut-être retrouver le chemin desen Russie Depuis le départ de Leonardo Bonucci à l' AC Milan , la Juventus se cherchait un défenseur d’expérience capable de densifier la défense centrale en compagnie des Giorgio Chiellini Daniele Rugani et Mehdi Benatia. Ce quatrième stoppeur, lavient de l’acquiérir avec Benedikt Höwedes . International allemand aux 44 sélections avec la, l'ex capitaine de Schalke 04 va tenter l’aventure turinoise moyennant un chèque de... 3,5 millions d’euros. Le prix du prêt du champion du monde 2014 pour cette saison, accompagné d’une option d’achat fixée à neuf millions d’euros. La définition du bon marché.C’est une vérité : Thomas Lemar aimerait jouer en Premier League. Pourtant, malgré les intérêts prononcés d’ Arsenal et de Liverpool , le gaucher monégasque pourrait aussi être la cible d’un nouveau prétendant, et pas des moindres. D’après le quotidien, le FC Barcelone serait très intéressé par la venue de l’international tricolore avant la fin du mercato. Deux raisons à ce changement de direction de la cellule de recrutement barcelonaise : les exigences dessur le dossier d’une part, et le prix de Lemar de l’autre. En effet, le Guadeloupéen coûterait deux fois moins cher que le Brésilien pour un transfert sec. Même après avoir empoché 222 millions d’euros, on finit par compter ses sous.Le futur de la défense centrale de l’ Argentine va donc s’écrire du côté de Londres. Après plusieurs semaines d’hésitation entre Tottenham et le PSG , Julian Foyth opte pour leset son coach, Mauricio Pochettino . Une donnée qui n’a pas laissé insensible le stoppeur d’Estudiantes La Plata, étant donné le passé international de son nouveau mentor.Le Borussia Dortmund fait du recrutement en interne. Arrière latéral de 23 ans révélé à Hoffenheim Jeremy Toljan s’engage pour cinq ans avec le BvB. Si personne ne le connaît vraiment en dehors de l’ Allemagne , le monde rigolera moins quand, dans deux ans, Toljan signera au Real pour 145 millions d’euros.C’était le coup de Trafalgar du jour : alors que Diafra Sakho , milieu offensif de West Ham United, était sur le point de s’engager du côté de Rennes et avait même passé sa visite médicale, une surenchère de Crystal Palace ferait encore tarder l’officialisation du transfert. Le spectre de Majeed Waris plane autour du Stade rennais.Fruit du hasard : selon les informations de Sky Sports, c’est justement West Ham united, proche de perdre Diafra Sakho , donc - vous suivez ? -, qui jette son dévolu sur... Majeed Waris. Pas encore entré en Ligue 2 avec le FC Lorient , l’international ghanéen pourrait bien ne jamais connaître le plaisir d’être coaché depuis la pelouse par Mickaël Landreau . Un vrai coup dur. Pascal Dupraz n’est pas Marcelo Bielsa , mais, sans aucun doute, le Savoyard fier de ses racines va chercher à tirer lui aussi le meilleur de Giannelli Imbula à Toulouse. D’après les informations de Stoke City a accepté de prêter l’ancien Marseillais au Téfécé sans option d’achat pour la saison 2017-2018. La fin du tunnel pour Gianni Des nouvelles de l’espoir le plus talentueux sur les jeux de coaching en ligne à la fin des années 2000. Un temps courtisé par Rennes Jordy Clasie , milieu de terrain néerlandais de Southampton , rejoint le FC Bruges pour un prêt d’une saison. Dur dur d’être un espoir.Comme son tweet le laissait pressentir, Grzegorz Krychowiak est de retour dans le game. Le milieu de terrain polonais signe à West Bromwich Albion pour retrouver du temps de jeu, comme Kieran Gibbs . On ne va pas se mentir, c’est surtout Célia Jaunat qui va manquer à la Ligue 1.Le retour de Serge Gakpé en Ligue 1, c’est aussi une vraie belle nouvelle. L’heureux propriétaire du joueur est Amiens , qui récupère l’Épervier de trente ans pour la saison complète. Un Serge en chasse un autre. Munir El-Haddadi ne devrait pas être de la partie pour la saison à venir du FC Barcelone . D’après, un prêt au Torino est à l’ordre du jour pour l’international ibère. Parce que oui, il fût un temps où Munir était la grande promesse du football espagnol...C’est une petite bombe que vient de lâcher, selon leurs informations, Nicolas de Préville se dirige vers Bordeaux . On parle d’un transfert à huit millions d’euros pour quatre ans de contrat. Si c’est pour que le Lillois mette le but de dimanche dernier contre Angers chaque week-end avec les Girondins, c’est un grand oui.Le débat du numéro neuf à l’OM va trouver son final demain, et selon toute vraisemblance, il semble que Konstatínos Mitroglou soit la cible privilégiée des Phocéens. Les dirigeants de l’OM ont émis une offre à quatorze millions d’euros d’après, quand les dirigeants lisboètes en souhaitent vingt. Bon, cette fois-ci, ça va bien finir par se conclure, non ? Bah non, toujours pas, puisque d'après Marseille ne souhaite pas surenchérir et les discussions seraient actuellement au point mort.toujours. Le quotidien portugais croit en effet savoir qu’ Amiens s’apprête à accueillir le latéral gauche brésilien de 22 ans, Hermes, en prêt et sans option d’achat en provenance du Benfica Lisbonne. Terre amiénoise pour Hermes, donc.L’attaquant international sud-coréen de 26 ans Hyun-jun Suk est prêté un an à Troyes par le FC Porto . Ça ne fait pas vraiment rêver, mais ça devrait faire le travail en attaque.À la suite de la chute de Pablo Correa Vincent Hognon est le nouveau coach de l’AS Nancy Lorraine en Ligue 2. Voilà pour l’instant ASNL L’Allemand Mart Ritsl, défenseur de 21 ans appartenant au VFB Stuttgart , va intégrer le FC Sochaux-Montbéliard pour les trois prochaines années après son stage estival concluant en juin dernier. Recruter en défense, c’est une excellente idée après en avoir pris cinq à domicile contre Châteauroux