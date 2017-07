Un mercredi louche sur le marché des transferts

Une interdiction de recruter contournée, un joueur remplacé sur le billard, une exil forcé, un grand frère incrusté... Ce mercredi sur le marché des transferts n'était pas pour les enfants purs et naïfs. Ah, et sinon, cette information passée presque inaperçue : Dani Alves a signé au PSG.

Les officialisations du jour

Dès 18h, on fait la fiesta au Café Léopard (149 Boulevard Voltaire, 75011 Paris) pour la sortie du nouveau SO FOOT. On te garde une place ? — SO FOOT (@sofoot) 12 juillet 2017

Le coup en cours du jour

Le coup de filou du jour

¡Acuerdo con @VitoloMachin hasta 2022! Será inscrito como jugador rojiblanco el 1 de enero #Vitolo2022 https://t.co/NvRZwnWoyQ pic.twitter.com/0kMk4NIMr0 — Atlético de Madrid (@Atleti) 12 juillet 2017

Le coup à cinq bandes du jour

Le rebond du jour

🇫🇷 Aujourd'hui, nous lançons notre nouveau compte Twitter en français! T'es prêt à nous suivre? 😁 #RealSociedad — Real Sociedad (@RealSociedadFR) 12 juillet 2017

L'exfiltration du jour

Le Pascal du jour

C'est fait, mais on s'en fout

SIGNING: Jack Cork has signed a four-year deal with the Clarets. More to come.... pic.twitter.com/UMeIATVExl — Burnley FC (@BurnleyOfficial) 11 juillet 2017

Impatient de récupérer son So Foot spécial Ronnie en kiosques Dani Alves conclut avec Paris. Une signature le jour de la sortie du magazine le plus attendu de l'été ET le 19anniversaire du jour le plus important de ta vie : Dani boy soigne son arrivée.Décidément, les Brésiliens ont besoin de changer d'air, le 12 juillet : la Juventus officialise Douglas Costa et les chiffres du deal : prêt payant de deux ans à six millions d'euros, option d'achat à 40+1 et numéro 11 pour l'ailier. Sans oublier un clip un peu plus chiadé que le nouveau logo pour fêter tout ça.On savait depuis lundi que Florian Maurice était parti pour rentrer un nouveau dossier. Chose en passe d'être faite avec la signature à venir de Marcelo pour un montant tournant autour de huit millions d'euros. Le défenseur central de 30 ans quitte le Vodafone Park du Besiktas pour le futur Groupama Stadium de Lyon . Ce qui pose cette question : à quand le naming de joueurs ?Interdiction de recruter contre l' Atlético pour avoir ferré des mineurs ? Pas de problème : les Matelassiers prêtent dans les 35 millions à Victor Machin Perez, aka Vitolo , pour que ce dernier se libère de son contrat avec Séville. L'Atlético peut ensuite signer le joueur libre, mais le prête à Las Palmas six mois pour qu'il ne perde pas le rythme, avant de tranquillement débarquer dans la capitale au terme de l'interdiction de recrutement, le 1er janvier. Jamais un #Vitolo2022 n'aura autant ressemblé à un slogan politique. Bravo Machin.Le 30 juin, le contrat de Benoit Trémoulinas avec le FC Séville arrivait à son terme. Le 7 juillet, Séville annonçait avoir trouvé un accord avec Aston Villa pour recruter Jordan Amavi . Le 8, Lille officialisait Kevin Malcuit, poussant un peu plus Sébastien Corchia dehors. Le 10, Séville recalait Amavi à la visite médicale sans autre précision. Et le 12, les Sévillans officialisent Corchia pour moins de six millions d'euros. La conclusion ? Elle est, peut-être, pour Tony Xia, le boss des Villains, dans les colonnes dulundi dernier : «À ses 18 ans, on disait de Januzaj qu'il avait du ballon. De rugby ? Quatre ans et deux prêts foireux plus tard, la question mérite d'être posée. Adnan va donc tenter de se remettre dans le droit chemin au pays du balompié avec un transfert imminent à la Real Sociedad , selon. Hasard ou oïncidence, le club de Saint-Sébastien a inauguré aujourd'hui son compte Twitter francophone. C'est qu'il faut les rentabiliser, les onze millions estimés du transfert.Une légende envolée en quelques heures. Ruben Castro quitte le Bétis Séville avec ses 147 buts en 280 matchs pour filer vers la Chine et le Guizhou Hengfeng Zhicheng FC. Un prêt de six mois a été conclu, en attendant décembre et une décision finale. D'ici là, Ruben Castro saura ce qu'il en est de son procès pour violences conjugales qui risque de l'emmener en prison. Le club et le joueur ont donc préféré s'éviter une rupture de contrat peu glorieuse en éloignant l'idole du Benito-Villamarin. Quoiqu'il en soit, justice sera faite : Chine et Espagne sont liées par un traité d'extradition depuis 2005.Tout ça pour faire croquer la mif. Après avoir réussi à gratter six millions annuels, le tout juste majeur Gianluigi Donnarumma a vu son second vœu exaucé : voir son grande frate revenir au bercail. À 27 ans, Antonio passe de l' Asteras Tripolis , 13e du dernier championnat grec, à troisième gardien du Milan AC aux émoluments tournant autour du million, net. Lors de la présentation, Mirabelli, le directeur sportif, a expliqué avoir «» et estimé qu'il n'y a «» Le directeur financier et l'autorité de Milanello objectent.Ligue 2, National, Ligue 2, Loïc Puyo en a bouffé pendant cinq ans. Alors maintenant, terminé. Le milieu de 28 ans compte bien kiffer une saison de plus en Ligue 1 et quitte Nancy pour Angers . Loïc plus yo-yo.Autre refus de Ligue 2 du côté de Benjamin Jeannot : le Lorientais signe à Dijon , où il devrait, théoriquement, rester quatre ans. Benjamin en Ligue 1 ? Préjent !Pas de dernière danse en Ligue 1 pour Tongo Doumbia . Le Malien de 27 ans passes des violets aux Bad Blue Boys et de Toulouse au Dinamo Zagreb La signature lilloise du jour : Boubakary Soumaré, 18 ans et espoir parisien, débarque au LOSC pour trois ans. Et bon courage aux supporters pour identifier les joueurs sur la pelouse, la saison prochaine.Pillés d'un côté, rhabillés de l'autre : après Danijel Petković hier, les Merlus lorientais annoncent aujourd'hui l'arrivée de Gaël Danic Les Clermontois ne rigolent pas : ils vont chercher en Bulgarie , au Lokomotiv Gorna Oryahovitsa plus exactement, le défenseur de 30 ans Martin Kavdanski.Des nouvelles de la future équipe de France A' : Olivier Ntcham, 21 ans, quitte Manchester City pour rejoindre Moussa Dembélé au Celtic Désolé pour lui, mais un prêt de Chelsea est un pléonasme trop habituel pour qu'on s'y arrête trop longtemps : Ruben Loftus-Cheek s'en va traîner ses joues du côté de Crystal Palace . À 21 ans, l'international espoir avait besoin de jouer un peu plus que ses trois petites apparitions en Premier League la saison passée.Hop, huit millions posés en passant par Burnley sur Jack Cork . Le milieu de 28 ans vient de Swansea et adore la campagne.Un gamin à Florence : la Fio recrute l'attaquant U19 tchèque Martin Graiciar, du Slovan Liberec . Un joueur passé par le centre de formation d' Arsenal . Le doc' est prévenu.Après Cassano – Pazzini, le Hellas Vérone se sent pousser des ailes. Le club véronais prend définitivement Bruno Zuculini , prêté six mois par Manchester City la saison passée, et récupère Thomas Heurtaux , après cinq ans passés à l' Udinese pour le défenseur français.Le Barca et le Real se font piller ! Côté catalan, c'est Gerard Gumbau qui part au CD Leganés . Et côté madrilène, c'est pire : Jorge Burgui passe à Alavés et l' Espanyol Barcelone récupère Mario Hermoso. Pas joli.