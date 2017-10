Un média péruvien accuse la FIFA d’arranger la qualification de l’Argentine

1

24 horas nos separan del duelo ante Argentina, que desde ya planea ganar el partido a cómo de lugar. Esta es nuestra portada de hoy. pic.twitter.com/IqkGAz6ikz — Diario Todo Sport (@todosport_pe) 4 octobre 2017

LG

La liberté de la presse, ça marche bien au Pérou » , villipende la Une de, un journal péruvien, quelques heures avant une confrontation à gros enjeux entre le Pérou et l’ Argentine . Les tricheurs, ce sont les présidents de la FIFA, de la Conmebol et de l’AFA, la fédération argentine. Et ils sont directement nommés. Le canard est assuré que les trois «» . Le Pérou , actuellement 4et dernier directement qualifié avec 24 points, se rend en Argentine , 5avec le même nombre de points. À noter que l’ Argentine avait déjà vécu une accusation de match arrangé face au Pérou , lors du Mondial 1978 organisé par l’Argentine. L’avait alors gagné 6-0 face au Pérou