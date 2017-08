Un mauvais tour pour Le Havre, Valenciennes sabre Reims

RR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Solidement en tête de la Ligue 2, Le Havre et Reims se sont fait surprendre dans ce deuxième tour de la Coupe de la Ligue.Opposé à Tours , dernier de Ligue 2, le leader havrais n’a pas su trouver la faille et s’est fait éliminer après une intense séance de penaltys (7-6). Pas de but non plus et des penaltys du côté d’Ajaccio où le Red Star a éliminé le Gazélec Nancy s’en sort aussi aux penaltys après un match disputé contre Orléans Arnaud Nordin et Serge N’Guessan se sont chargés de nettoyer les deux lucarnes du gardien orléanais, tandis que dans l’autre camp, Karim Ziani s’est appliqué pour convertir le penalty accordé en fin de match et égaliser. Insuffisant pour Orléans qui s’incline finalement aux penaltys (4-2).Les 90 minutes ont suffi à Clermont pour s’imposer 2-0 chez le Paris FC sur des buts de Dugimont et N’Diaye. Ticket validé aussi pour Valenciennes qui s’offre une belle victoire 3-0 contre Reims , réduit à dix dès la 8minute. Avec en prime un beau but de Tony Mauricio