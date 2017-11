Un match de Gambardella interrompu à cause d'un sabre

LG

Alors que l’équipe de Courcelles-les-Lens était en passe de réaliser l’exploit, en menant un pion à rien à la mi-temps du cinquième tour de la coupe Gambardella face à Château-Thierry, le match a finalement été suspendu à cause de la découverte d’un sabre. Un responsable de Château-Thierry a fait la drôle de découverte peu avant la rencontre, dans les alentours du stade, et l’aurait présenté aux autres acteurs du match pendant la pause. Déjà en alerte après une «» entre les joueurs nordistes de l’USC et des supporters locaux, l’arbitre a décidé d’interrompre la rencontre et d’appeler les gendarmes., assure le président de Courcelles Hamza Moutaoukil pour» «» , note, soupçonneux, Bernard Cardon, le maire de Courcelles-les-Lens, qui avait fait le déplacement.Le mystère reste entier, donc, alors que la commission de discipline de la Ligue régionale doit encore trancher sur l’issue de la partie.